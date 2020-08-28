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    28 августа 2020, 18:22

    Осенью в Электростали откроют новую пристройку к школе №22. Она поможет забыть о второй смене

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Новую пристройку к школе № 22 отроют в подмосковной Электростали осенью. Ее сделали на улице Ялагина. Она сможет принять 100 ребят уже с начала учебного года. В двухэтажном корпусе подготовили все удобства.
    Осенью в Электростали откроют новую пристройку к школе №22. Она поможет забыть о второй смене | Изображение 1

    Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, в современном корпусе разместили классы для учеников начальной школы.

    Сделали актовый и спортивный залы, пищеблок со столовой полного цикла, библиотеку, технические помещения

    Владимир Локтев.
    Осенью в Электростали откроют новую пристройку к школе №22. Она поможет забыть о второй смене | Изображение 2

    Общая площадь здания — около 4,4 тысячи квадратных метров. Внутренний дворик нового корпуса комплексно благоустроили: установили спортивные объекты, игровые площадки и сделали места для отдыха.

    Ввод пристройки поможет школе избавиться от второй смены и создать для ребят различные творческие и спортивные кружки.

    Осенью в Электростали откроют новую пристройку к школе №22. Она поможет забыть о второй смене | Изображение 3

    Помещение построили в рамках президентского национального проекта «Современная школа».

    К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.

    С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».

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