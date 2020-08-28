Осенью в Электростали откроют новую пристройку к школе №22. Она поможет забыть о второй смене

Новую пристройку к школе № 22 отроют в подмосковной Электростали осенью. Ее сделали на улице Ялагина. Она сможет принять 100 ребят уже с начала учебного года. В двухэтажном корпусе подготовили все удобства.

Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, в современном корпусе разместили классы для учеников начальной школы.

Сделали актовый и спортивный залы, пищеблок со столовой полного цикла, библиотеку, технические помещения Владимир Локтев.

Общая площадь здания — около 4,4 тысячи квадратных метров. Внутренний дворик нового корпуса комплексно благоустроили: установили спортивные объекты, игровые площадки и сделали места для отдыха.

Ввод пристройки поможет школе избавиться от второй смены и создать для ребят различные творческие и спортивные кружки.

Помещение построили в рамках президентского национального проекта «Современная школа».

К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».