Осенью в Электростали откроют новую пристройку к школе №22. Она поможет забыть о второй смене
Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, в современном корпусе разместили классы для учеников начальной школы.
Сделали актовый и спортивный залы, пищеблок со столовой полного цикла, библиотеку, технические помещенияВладимир Локтев.
Общая площадь здания — около 4,4 тысячи квадратных метров. Внутренний дворик нового корпуса комплексно благоустроили: установили спортивные объекты, игровые площадки и сделали места для отдыха.
Ввод пристройки поможет школе избавиться от второй смены и создать для ребят различные творческие и спортивные кружки.
Помещение построили в рамках президентского национального проекта «Современная школа».
К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 новую школу и 18 детских садов. Одних только первоклассников будет 110 тысяч — на пять тысяч больше, чем прежде.
С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».