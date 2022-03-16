В Дзержинском почтили минутой молчания погибших после удара тактической ракеты «Точка-У» в Донецке

В Донецкой народной республике 15 марта был объявлен Днем траура. Это связано с гибелью людей после удара тактической ракеты «Точка-У» по центру Донецка. Память погибших почтили минутой молчания в Дзержинском.

В сквере Победы в Дзержинском собрались представители администрации, среди которых глава города Сергей Будкин и первый заместитель главы Олег Пташкин, наместник Николо-Угрешского монастыря отец Кирилл, волонтеры и молодежь.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших минутой молчания.

В результате удара тактической ракеты «Точка-У» по Донецку 14 марта погибли, как минимум, 20 человек, еще 37 получили ранения. До цели ракета не долетела, иначе жертв было бы гораздо больше. Но в момент, когда ракету сбили — прогремел мощнейший взрыв. Обломки рухнули прямо около здания правительства.

Сбитая над Донецком украинская ракета была кассетного типа. Боеприпасы такого типа разбрасывают более мелкие «бомбы» по большой площади и могут привести к массовым жертвам.

Ранее стало известно, что власти ДНР установили всех виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».