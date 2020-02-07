В два раза больше мусора будут вывозить из Реутова и Балашихи

Год назад в Московской области произошла мусорная реформа. Региональный оператор призывает жителей шагать в ногу со временем и разделять отходы, поэтому он и сам соответствует заявленным требованиям. В автопарке у него есть современная техника в достаточном количестве для обслуживания вверенной территории. Новые мусоровозы заработали в Балашихе и Реутове, они вмещают отходы большего объема.

В Балашихе работает «Хартия» — региональный оператор Ногинского кластера. С 1 февраля в компанию поступили новые машины. Это позволит вывозить мусор четко по графику.

«Привлекли к оказанию новой коммунальной услуги „Обращение с ТКО“ новую современную технику в количестве 25 единиц. Данная техника будет обслуживать территорию г. о. Реутов и территорию г. о. Балашиха, четыре микрорайона г. о. Балашиха», — сказал Андрей Пащенко, заместитель директора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный».

Машины уже приступили к работе — в Новом Измайлове, Никольско-Архангельском, Южном и Салтыковке. Больше всего появилось мусоровозов: девять для транспортировки серых контейнеров — с органическими отходами и два для синих — с мусором, что пойдет на переработку.

«Новая техника отвечает экологическим стандартам Евро-5, оборудована системой слежения ГЛОНАСС, на сегодняшний день — это одни из лучших мусоровозов в части прессования», — сказал Андрей Пащенко, заместитель директора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный».

Источник фото: телеканал «360»

В эти грузовики помещается почти в два раза больше отходов, чем в прежние машины. Это повышает результаты работы.

«Что я ездил раньше на МАЗе, а сейчас на форде — это большая разница. Во-первых, класс выше, удобная гидравлика, маневренность, получается чаще выезжать на рейсы и выполнять больше работы», — сказал Сергей Новичков, водитель мусоровоза.

Машина полностью управляется из кабины. Бортовое освещение, открытие люка — только запоминай кнопки. Кроме крупных мусоровозов есть техника и поменьше.

«Это бункеровоз. На сегодняшний день 13 единиц техники было привлечено к работе. Это совершенно новые машины. На базе Isuzu», — сказал Андрей Пащенко, заместитель директора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный».

Источник фото: телеканал «360»

Из-за укороченной базы они лучше прежних вывозят бункеры — контейнеры с крупногабаритными бытовыми отходами. Особенно в микрорайонах с плотной застройкой, где большим машинам маневрировать затруднительно. В автопарке «Хартии» появился и один ломовоз с манипулятором на базе МАЗ.

«Оказывая качественно новую услугу на сегодняшний день — обращение с ТКО, жители должны видеть, что и региональный оператор в данной части не отстает от поставленной планки, используя современную технику, отвечающую всем стандартам и нормам», — сказал Андрей Пащенко, заместитель директора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный».

В Балашихе оборудовано 576 контейнерных площадок, за прошлый год из муниципалитета «Хартия» вывезла почти два с половиной миллиона кубометров мусора.