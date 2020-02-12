Шторы не нужны. В Дубне будут производить стекла с переключаемой прозрачностью

В Дубне придумали, как производить недорогие стекла с переключаемой прозрачностью. Оно может стать темно-синим за пару минут.

Источник фото: телеканал «360»

Для полного обесцвечивания стекла достаточно 70 секунд. Процесс окрашивания занимает порядка 80 секунд, рассказали инженеры. Можно сделать так, что окно моментально станет светонепроницаемым, и назойливый солнечный луч не разбудит утром. А в лобовое стекло — и в ясную, и в пасмурную погоду — будет одинаково хорошо видно.

«Берутся два стекла, на которые определенным образом наносятся реактивы. И собирается триплекс — два стекла склеиваются между собой. Подается напряжение и стекло меняет цвет с прозрачного на темно-синий», — объяснил технологию Алексей Дмитриев, генеральный директор ООО «СмартЭлектроГласс».

Дубненские инженеры придумали, как удешевить процесс получения «умного стекла». Они используют другие методы напыления, менее дорогие. Установку для этого разработали сами. Она стоит не полтора миллиона долларов, а 20 тысяч. В итоге квадратный метр стекла получается в шесть раз дешевле зарубежных аналогов — всего 15 тысяч рублей.

«Наши стекла, кроме того, что прочные и звуконепроницаемые, позволяют в зимний период экономить на отоплении, а в летнее — на охлаждении помещения. За счет того, что технология не пропускает ультрафиолет и инфракрасное излучение», — уточнил Алексей Дмитриев.

Особенно выгодны такие стекла в промышленных зданиях, где много окон. Но и в жилых домах удастся сэкономить в месяц до 500 рублей из двух тысяч, которые в среднем уходят на оплату отопления одной квартиры. «умное стекло» используется также в медицине, в интерьере, для зонирования помещений.

Источник фото: пресс-служба компании «СмартЭлектроГласс»

Уровень проницаемости может меняться даже автоматически, если подключить стекло к датчикам освещения или температуры. Устройство отлично вписывается в концепцию «Умного дома».

«„СмартЭлектроГласс“ — один из высокотехнологичных стартапов, направленных на создание новых материалов. Проекты в этой сфере являются одним из приоритетных направлений в деятельности нашего НАНО-центра. Мы стараемся развивать проекты, которые ни в чем не уступают лучшим зарубежным технологиям, а во многом и превосходят зарубежные проекты», — отметила Анастасия Куракина, генеральный директор АО «МИНЦ».

Специалисты компании перешли к завершающей стадии отработки технологии. Создан экспериментальный участок, а промышленное производство планируется открыть в следующем году.