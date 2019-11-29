В погоне за химией. В честь 200-летия периодической таблицы Менделеева в Дубне организовали фотоквест

Квест в Дубне посвятили 200-летию открытия периодической таблицы Менделеева. С ней и проходили контрольные точки. Еще командам раздали карты и фотографии нужных мест. Там участников ждали математические расчеты. Сложить или умножить между собой все окна, лавочки и буквы на монументе.

Пятиклассница Лиза и четвероклассница Аня проходят задание фотоквеста. Этот пункт уже отнял много времени. Необходимо сложить все даты на памятнике и получить их среднее арифметическое. Делать такие вычисления участницам раньше не приходилось, однако им пригодилось знание математики.

Источник фото: телеканал «360»

Полученное число — это подсказка для поиска загаданного элемента в таблице. Даже взрослым было интересно проходить такой квест. Но в основном в квесте участвовали дети. Примерно полсотни команд от двух до четырех человек в каждой. Причем, химию они в школе пока не проходят. Поэтому игра не прошла даром.

«Ну, я узнала: ртуть, алюминий, кислород, водород, железо, что это тоже элемент. Серебро. Ну не знаю, все было достаточно просто. За полчаса смогли все обойти», — сказала София Агирбова, участница квеста.

Некоторые участники настолько увлеклись квестом, что теперь планируют связать свою жизнь с наукой. А значит впереди у них еще много открытий — уже сейчас дубненские физики находятся на пороге синтеза новых сверхтяжелых элементов.