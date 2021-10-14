Снятые в древнем Радонеже охранные ограничения помогут подвести газ. Но застройки не будет

Снятые в охранной зоне Радонежа ограничения нужны лишь для подключения домов 900 жителей к газу, но не более того. Это подчеркнул глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев.

Он исключил застройку в охранной зоне древнего села. По его словам, изменения позволят лишь обеспечить местных жителей голубым топливом по президентской программе «Социальная газификация».

«В Сергиевом Посаде из-за ранее наложенных ограничений в охранной зоне Радонежа около 900 человек, проживающих в шести близлежащих населенных пунктах, не могут получить бесплатный доступ к газу», — сказал Токарев.

Он объяснил, с чем это связано: дело в том, что в охранной зоне нельзя было выполнять никаких работ. Но снятые на региональном уровне ограничения позволят исправить это.

Работы газовиков в этом достопримечательном месте пройдут под обязательным пристальным археологическим наблюдением Михаил Токарев.

При этом он предложит местным депутатам включить ранее утвержденные ограничения в новую редакцию генплана, что и станет гарантией запрета на стройку.

«Как глава, гарантирую, что никакой стройки в охранной зоне Радонежа не будет, точка», — подытожил Михаил Токарев.

С 1986 года в охранной зоне Радонежа в большинстве случаев запрещается прокладка автомобильных или железных дорог, газа и нефтепроводов, наземных и подземных коммуникаций.