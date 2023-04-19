Подмосковье 19 апреля 2023, 11:17 Росгвардейцы приняли участие в донорской акции в Подмосковье пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Национальный день донора отметят 20 апреля. В преддверии праздника сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие в акции «От сердца к сердцу» и помогли собрать около 10 литров крови.

В акции поучаствовали около 20 сотрудников спецподразделения ОМОН «Русич». Замначальника отдела по военно-политической работе, подполковник полиции Евгений Аксаков рассказал, что ведомство помогает нуждающимся в крови ежегодно.

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«Сегодня в крови нуждаются люди, не только находящиеся в больницах, но и выполняющие задачи в ходе проведения СВО. Мы были рады помочь гражданам, особенно в столь непростое время», — добавил он.

В следующий раз сотрудники Росгвардии поучаствуют в сдачи крови 14 июня — во Всемирный день донора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе военно-патриотического клуба «Илья Муромец». В прошлом году благодаря работе 113 отрядов удалось обнаружить и похоронить тела 217 солдат.

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