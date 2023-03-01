Подмосковье 01 марта 2023, 12:52 Парк «Взлет» в Домодедове благоустроят к лету

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Масштабные работы по благоустройству парка «Взлет» в Домодедове завершатся летом. Комплексные работы затронут спортивный клуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной.

«Все существующие зеленые территории находятся вне зоны пешей доступности, поэтому важно, чтобы у жителей появилась локация, где можно отдохнуть на природе, заняться спортом, гулять с детьми», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Он также подчеркнул, что берег Лесного пруда находится в запущенном состоянии. После обустройства территории жители округа смогут там с комфортом отдыхать летом.

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Согласно проекту, на территории «Авиатора» заменят всю существующую инфраструктуру: площадку с тренажерами, футбольное поле и хоккейную площадку. Кроме того, будет организовано дополнительное пространство для занятий спортом.

На лесной территории появятся пешеходные маршруты со второстепенными дорожками из натурального покрытия. Также создадут площадки для наблюдения за природой и выходы к воде. Появятся и новые зоны: детская игровая площадка с веревочным парком и зона для прогулок с питомцами.

В рамках комплексной стратегии развития микрорайона предлагается устройство велосвязи с аэропортом Домодедово. Это создаст возможность разгрузить автомобильную инфраструктуру аэропорта.

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