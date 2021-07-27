Гостям аэропорта Домодедово рассказали о музеях и достопримечательностях Серпухова

В аэропорту Домодедово пассажирам рассказали, как отдохнуть и что посмотреть в Серпухове. Презентацию провели в туристском информационном центре. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Серпухов знаменит своими соборами — Серпуховским и Троицким, одним из самых старинных в стране монастырей — Высоцким мужским, а также своей большой коллекцией историко-художественного музея.

О Серпухове в Домодедово рассказали в рамках летней программы ТИЦ. Гости павильона узнали о новых туристических проектах и интересных местах округа.

Всех желающих пригласили в современный интерактивный и уникальный музей оживших историй купчихи Агриппины Костяковой. Сотрудники павильона в образах Агриппины Трифоновны, ее родственницы Палаши и других персонажей рассказали легенды и сказки про Серпухов. Для самых маленьких гостей провели конкурсы и шарады.

На стойке рассказали о зубрах, которые обитают в Приокско-Террасном заповеднике. Заповедник стал точкой притяжения для туристов. Там проводят экскурсии, можно посмотреть на фермы с животными, просто прогуляться по густому лесу.

Музейно-выставочный центр Серпухова провел в туристском информационном центре мастер-класс «Павлин в технике оригами» и мастер-класс по изготовлению кукол из текстиля. Все желающие могли своими руками сделать из бумаги павлина, который является символом города и даже изображен на гербе Серпухова.

Для гурманов провели дегустацию серпуховской помадки, фермерских сыров и фирменного кваса постоялого двора «Русь».

В этом году в Домодедово уже представили четыре округа, помимо Серпухова. Это Истра, Орехово-Зуево и Раменское, а также город Верея. Презентации туристических городов Подмосковья продолжатся и дальше.