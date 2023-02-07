Подмосковье 07 февраля 2023, 12:53 В Домодедово полным ходом идет строительство школы на 900 мест

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Строительство школы в микрорайоне Южный в Домодедове выполнили на 55%. Работы ведутся в соответствии с графиком, открытие учебного учреждения запланировано на 1 сентября 2023 года.

На данный момент идет облицовка навесного вентилируемого фасада. Также выполняется устройство гидроизоляции кровли, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции. Продолжается кладка внутренних стен и их оштукатуривание, рабочие завершают монтаж витражей в актовом и спортивных залах.

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Изначально застройщиком школы выступил СУ-155, однако, компания не справилась со своими обязательствами и обанкротилась. Теперь возведением учебного учреждения занимается Фонд развития территорий. Для работ был привлечен подрядчик ООО «Триумф», который обязался выполнить все «под ключ». Таким образом, школу укомплектуют мебелью, сантехникой и всем необходимым.

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