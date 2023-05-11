Подмосковье 11 мая 2023, 04:30 Гала-финал турнира по рукопашному бою «Юный армеец» прошел в Домодедове Анастасия Сараева

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Гала-финал пятого этапа Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою «Юный армеец» состоялся на стадионе «Авангард» в Домодедове. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из порядка 12 регионов страны.

Городской округ Домодедово представили на турнире 20 атлетов. Многие из них завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

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Юные бойцы применяли все изученные навыки для достижения желаемых результатов. На соревнованиях спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и мастерства.

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