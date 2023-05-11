11 мая 2023, 04:30
Гала-финал турнира по рукопашному бою «Юный армеец» прошел в Домодедове
Гала-финал пятого этапа Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою «Юный армеец» состоялся на стадионе «Авангард» в Домодедове. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из порядка 12 регионов страны.
Городской округ Домодедово представили на турнире 20 атлетов. Многие из них завоевали золотые медали в своих весовых категориях.
Реклама
Юные бойцы применяли все изученные навыки для достижения желаемых результатов. На соревнованиях спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и мастерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре, которая отвечает всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Город Домодедово
Реклама
Реклама