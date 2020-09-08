В дома Серпухова вернули холодную воду после ликвидации аварии

Вечером 7 сентября в пять жилых домов Серпухова вернули холодную воду. Ранее жители остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии.

Коммунальщики вернули холодное водоснабжение в пять многоквартирных домов в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Серпуховского городского округа.

Воду в четырех соседних зданиях (№ 9, 11, 13, 15) перекрыли из-за аварии в доме № 7 на Борисовском шоссе. На место сразу же прибыли сотрудники МУП «Водоканал-Сервис». Они оперативно устранили течь.

«МУП „Водоканал-Сервис“ проведены ремонтно-восстановительные работы. В 19:50 7 сентября подача холодного водоснабжения в многоквартирные дома возобновлена», — рассказали в Госжилинспекции Московской области.

Ранее стало известно, что теперь жителей Подмосковья будут уведомлять о проведении ремонта водоснабжения онлайн. Для этого создали специальный сервис. В пилотном режиме он работает уже в Красногорске, Балашихе и Одинцове. Позднее действие сервиса расширят на все округа Подмосковья.

Программу запустили на базе личного кабинета ЕИАС ЖКХ. Жители Подмосковья будут получать мгновенные push-уведомления о сбоях в водоснабжении. На сайте оперативно опубликуют новость об аварии и ее причинах. Также жители получат информацию о ближайших адресах, где будут раздавать воду во время устранения аварии.