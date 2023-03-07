Подмосковье 07 марта 2023, 09:36 Театр «Город» из Долгопрудного представил премьеру спектакля по произведениям Чуковского и Сутеева

Читать 360tv в

Репертуар театра «Город» из Долгопрудного пополнился новой постановкой для самых маленьких. Спектакль «Сказки-рисовашки» по знаменитым произведениям Корнея Чуковского и Владимира Сутеева подразумевает участие зрителей в происходящем действе.

Реклама

Формат спектакля предполагает уютную, почти домашнюю обстановку, где зрители могут удобно расположиться прямо на ковре и активно принимать участие в происходящем.

«Я сама мама, и мне захотелось создать очень простую и добрую историю для ребят. Эта постановка — наш абсолютный эксклюзив, нигде этой сказки больше не увидите», — говорит главный режиссер театра «Город» Лаура Арутюнян.

Во время действия ребятам раздали планшеты для рисования и погрузили их в удивительный мир воображения. Спектакль превращается в совместную игру детей и главных героев истории — брата Бобы и его сестры Муры, роли которых исполнили артисты Иван Атаманский и Наталья Шарапова.

Продолжительность спектакля 50 минут, рекомендованный возраст — от двух лет. Постановка «Сказки-рисовашки» войдет в постоянный репертуар Долгопрудненского театра «Город» и станет украшением весеннего театрального сезона.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно спланировать предстоящий праздник заранее. Сейчас на портале можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.