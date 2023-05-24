Подмосковье 24 мая 2023, 03:26 В Дмитровском лесничестве отработали взаимодействие в тушении пожаров Комитет лесного хозяйства МО

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Учения для усиления взаимодействия между профильными ведомствами и отработки обмена информацией о возгорании в природных зонах прошли на территории Дмитровского лесничества, сообщила пресс-служба Комлесхоза Московской области. Также участники мероприятия обработали методы устранения возгораний.

Всего на учениях задействовали три единицы техники, инструктаж прошли 15 специалистов. Мероприятие посетили представители Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес», сотрудники местного подразделения «Центрлесхоза» и администрация городского округа.

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«Во время учений отработаны тактики тушения травяных палов и предотвращения перехода огня на лесные участки. В пожароопасный сезон оперативное реагирование на возгорания и организация слаженной работы между структурными подразделениями различных ведомств в ходе их тушения — это самые важные моменты в ликвидации пожаров», — отметила инженер по охране и защите леса Дмитровского филиала «Мособллеса» Светлана Попова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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