Акцент на социальном звене и крупные инвестиции. В Дмитровском и Пушкинском округах подвели итоги 2019 года

Главы Пушкинского и Дмитровского городских округов отчитались о работе в 2019 году. Муниципалитеты активно развивались в прошлом году. Рост экономики и взаимодействие с жителями главы намерены сохранить и в этом году.

Глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев отчитался перед жителями онлайн. Традиционное подведение итогов работы за год эволюционировало из привычного оффлайнового мероприятия в трансляцию в соцсетях из-за карантина.

Из числа первых Михаил Перцев отметил муниципальную реформу. В 2019 году поселения Пушкинского района объединились в городской округ. На бумаге это единые бюджет, ресурсы и система управления. В действии — положительные изменения в жизни простых людей.

Это уже показали успехи в ключевых сферах — экономике, строительстве, здравоохранении, образовании, спорте.

Так, в Пушкине собираются реконструировать местный стадион. Помимо трибун на тысячу человек там появилось футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом и освещением. А еще инвесторы всерьез задумались о строительстве в округе современного ледового дворца. Тут пока идут обсуждения. Зато конкретика в социальной сфере — о проектах по благоустройству и созданию доступной среды Михаил Перцев говорил подробно.

«Мы продолжаем внедрять на территории округа доступную среду для инвалидов и других маломобильных групп населения. В прошлом году в двух школах сделали пандусы и тактильную плитку. запланированы средства на продолжение этой работы и в других образовательных учреждениях. Большое внимание уделяется установке откидных пандусов в многоквартирных домах», — отметил Михаил Перцев, глава Пушкинского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный тоже отчитался перед жителями онлайн. Не скромничая, он сходу заявил, что у муниципалитета огромный потенциал. И, что самое главное, он поступательно развивается.

Источник фото: телеканал «360»

Только за 2019 год в регионе реализовали семь инвестиционных проектов. На очереди еще 30, не учитывая появившихся 1300 малых предприятий и 1000 рабочих мест.

В округе активно идет и строительство. Так, в Дмитрове открыли новый пост скорой помощи, реконструируют детский клинико-диагностический центр, а в Насадкино и Якоти начали возводить ФАП.

В округе появились новый стадион, ФОК, детсад. Ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы. При этом Илья Поночевный подчеркнул, что все достижения — результат совместных усилий жителей и чиновников.

«Жители хотят сделать жизнь лучше и используют возможности заявить о какой-то проблеме на портале „Добродел“. А мы заинтересованы в быстром решении этих проблем. Благодаря нашим совместным усилиям болевых точек на территории нашего городского округа становится меньше», — подчеркнул Илья Поночевный, глава Дмитровского г. о.

И в Пушкинском городском округе, и в Дмитровском главы обозначили ряд тем, которые требуют повышенного внимания власти. Помимо очевидной и все еще актуальной борьбы с распространением коронавируса, это и стратегические задачи, ранее озвученные руководством страны и области. Лейтмотив тут — сохранение устойчивого экономического развития и улучшение жизни рядовых россиян.