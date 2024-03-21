Подмосковье 21 марта 2024, 17:57 В Дмитрове подвели итоги первого этапа муниципального слета школьных лесничеств Комитет лесного хозяйства МО

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В Дмитровском филиале «Мособллес» впервые проходит муниципальный слет школьных лесничеств. В конкурсной программе принимают участие 10 команд.

После первого тура жюри подвело итоги, оценив видеовизитки ребят. Работы посвятили проблеме сохранения лесов, пожарной и санитарной безопасности.

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«Мы отсмотрели 10 замечательных роликов, затрагивающих различные экологические проблемы. Звучали стихи, сочиненные ребятами, и песни, тексты которых написали руководители школьных лесничеств. Все впечатлило. Очаровала юношеская энергия и увлеченность. Желаем всем участникам удачи на следующих этапах», — сказал директор Дмитровского филиала «Мособллес» — лесничий Андрей Купцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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