Поставить диагноз стало проще. В детском медцентре МО стали применять видеокапсульную энтероскопию

Впервые в Московской области для диагностики тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта стали применять современную технологию — видеокапсульную энтероскопию, при которой пациент проглатывает миниатюрную одноразовую камеру размером 11 мм.

Исследование проводится бесплатно в рамках ОМС в Детском клиническом многопрофильном центре Московской области.

Главный врач центра, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева отметила, что сейчас заболеваемость детей расстройствами пищеварения составляет 150 случаев на тысячу человек.

«Благодаря новому оборудованию распознать тяжелые болезни — болезнь Крона, язвенный колит, различные опухоли — можно на ранней стадии. Это многократно повышает шансы на успешное лечение. Только в декабре в наш центр поступило 10 видеокапсул для диагностики, выполнено уже семь исследований», — рассказала Нисо Одинаева.

При проведении исследования пациент проглатывает видеокапсулу, которая естественным образом проходит через пищеварительный тракт: пищевод, желудок, тонкую и толстую кишку, а затем выводится из организма. Исследование длится от четырех до 10 часов. Изображение посредством беспроводной связи передается на внешний носитель информации. После окончания работы капсулы информация с внешнего носителя загружается на компьютер через специальную программу, и врач-эндоскопист просматривает полученную видеозапись.

В 2020 году в Детский клинический многопрофильный центр запланировано поступление еще 50 видеокапсул для проведения диагностики заболеваний ЖКТ.