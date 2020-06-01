В Детских садах Подмосковья стало в два раза больше дежурных групп. Как они работают во время пандемии?

В Подмосковье увеличили количество дежурных групп в детских садах. В учреждениях соблюдают все санитарные нормы — дети из разных групп не пересекаются друг с другом, сотрудники сдают тесты на коронавирус, и только после этого допускаются к работе. В группах должно быть не более 12 человек.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье продолжают ослаблять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Все больше людей выходят на работу, и если в семье есть ребенок — за ним нужен присмотр. Поэтому количество дежурных групп в детских садах увеличивается.

В учреждениях соблюдают все санитарные требования. Дети из разных групп не пересекаются совсем — для каждой предусмотрен отдельный вход. Родителей в здание не пускают. И если взрослые все понимают, то детям приходится объяснять. Например, почему, вдруг, попасть в детский сад теперь можно только после медосмотра.

Источник фото: телеканал «360»

В садах соблюдают все санитарные нормы. Помещения, все поверхности и игрушки регулярно дезинфицируют. Младшие воспитатели приходят на работу, и у них есть время с 7 до 8 утра, чтобы все обработать. Во всех комнатах и кабинетах работают бактерицидные лампы.

Что же нужно для того, чтобы определить своего ребенка в дежурную группу детского сада?

Во-первых, ребенок обязательно должен пройти полный медосмотр. Это можно сделать прямо в саду. В поликлинику лишний раз ходить не нужно. Врачи проверят — не обращались ли родители в последнее время с жалобами на ОРВИ или с подозрением на коронавирус. Если такое было, ребенку придется задержаться дома.

Источник фото: телеканал «360»

Привести ребенка можно, только если оба родителя работают. Причем, на предприятиях, которые восстановили свою деятельность по приказу губернатора.

В заявлении они должны указать причину того, почему они хотят привести ребенка в детский сад, контакты работодателя. После этого формируются списки и передаются в поликлинику.

Поликлиника проверяет ребенка на предмет контактов, на предмет заболевания, на все уходит три дня.

Источник фото: телеканал «360»

Количество дежурных групп в Подмосковье увеличили вдвое. Сейчас их более 2,5 тысячи. В таком формате детские сады будут работать до 14 июня. Сотрудники признаются — готовы соблюдать все предписания, лишь бы воспитанники вернулись.