В Детских садах Подмосковья стало в два раза больше дежурных групп. Как они работают во время пандемии?
В Подмосковье продолжают ослаблять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Все больше людей выходят на работу, и если в семье есть ребенок — за ним нужен присмотр. Поэтому количество дежурных групп в детских садах увеличивается.
В учреждениях соблюдают все санитарные требования. Дети из разных групп не пересекаются совсем — для каждой предусмотрен отдельный вход. Родителей в здание не пускают. И если взрослые все понимают, то детям приходится объяснять. Например, почему, вдруг, попасть в детский сад теперь можно только после медосмотра.
В садах соблюдают все санитарные нормы. Помещения, все поверхности и игрушки регулярно дезинфицируют. Младшие воспитатели приходят на работу, и у них есть время с 7 до 8 утра, чтобы все обработать. Во всех комнатах и кабинетах работают бактерицидные лампы.
Что же нужно для того, чтобы определить своего ребенка в дежурную группу детского сада?
Во-первых, ребенок обязательно должен пройти полный медосмотр. Это можно сделать прямо в саду. В поликлинику лишний раз ходить не нужно. Врачи проверят — не обращались ли родители в последнее время с жалобами на ОРВИ или с подозрением на коронавирус. Если такое было, ребенку придется задержаться дома.
Привести ребенка можно, только если оба родителя работают. Причем, на предприятиях, которые восстановили свою деятельность по приказу губернатора.
В заявлении они должны указать причину того, почему они хотят привести ребенка в детский сад, контакты работодателя. После этого формируются списки и передаются в поликлинику.
Поликлиника проверяет ребенка на предмет контактов, на предмет заболевания, на все уходит три дня.
Количество дежурных групп в Подмосковье увеличили вдвое. Сейчас их более 2,5 тысячи. В таком формате детские сады будут работать до 14 июня. Сотрудники признаются — готовы соблюдать все предписания, лишь бы воспитанники вернулись.