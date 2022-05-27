В деревне Татарки Одинцовского округа стартовала программа соцгазификации

У жителей деревни Татарки Одинцовского округа в скором времени появится газ. Здесь стартовала программа социальной газификации. Работы идут полным ходом.

Трубы прокладывают методом проколов. Такая технология помогает минимизировать раскопки.

«Здесь практически на три километра газопровод нужно проложить, вот мы видим, что несколько проколов сделано с целью минимизации ущерба тому благоустройству, которое есть», — сказал депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.

Рабочие бесплатно проведут газ до границы участка, за непосредственное подключение владельцу придется заплатить отдельно. Конечная стоимость будет зависеть от выбранного оборудования, а также расстояния до здания.

Программа социальной газификации заработала летом прошлого года. Главными условиями участия являются: наличие в населенном пункте магистрального газопровода, а также обязательная регистрация домовладения. Благодаря программе голубое топливо уже получили более 48 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.