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    27 мая 2022, 23:07

    В деревне Татарки Одинцовского округа стартовала программа соцгазификации

    Анастасия Максимовских

    У жителей деревни Татарки Одинцовского округа в скором времени появится газ. Здесь стартовала программа социальной газификации. Работы идут полным ходом.

    В деревне Татарки Одинцовского округа стартовала программа соцгазификации | Изображение 1

    Трубы прокладывают методом проколов. Такая технология помогает минимизировать раскопки.

    «Здесь практически на три километра газопровод нужно проложить, вот мы видим, что несколько проколов сделано с целью минимизации ущерба тому благоустройству, которое есть», — сказал депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков.

    Рабочие бесплатно проведут газ до границы участка, за непосредственное подключение владельцу придется заплатить отдельно. Конечная стоимость будет зависеть от выбранного оборудования, а также расстояния до здания.

    Программа социальной газификации заработала летом прошлого года. Главными условиями участия являются: наличие в населенном пункте магистрального газопровода, а также обязательная регистрация домовладения. Благодаря программе голубое топливо уже получили более 48 тысяч жителей Московской области.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.