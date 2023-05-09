Подмосковье 09 мая 2023, 14:05 Культурно-досуговый центр Егорьевска выпустит патриотический фильм в честь Дня Победы Виталий Сид

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Патриотический фильм в честь Дня Победы выпустит коллектив культурно-досугового центра «Новый» в Егорьевске. Кинолента об истории двух друзей основана на реальных событиях.

«У нас возникла идея не просто создать музыкальный фильм с песнями военных лет, а объединить их все настоящими историями с фронта», — рассказал режиссер картины Владимир Башев.

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Также кинодеятель добавил, что его дедушка, участник войны, поделился множеством историй о событиях ВОВ. Однако снять фильмы на основе всех рассказов не представляется возможным из-за больших затрат.

Одна из представленных в предстоящей киноленте сюжетных линий посвящена бабушке режиссера. Женщина пережила вражеский авиационный налет под Коломной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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