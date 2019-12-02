Наука и музыка. В Черноголовке завершился международный «Гиндин-фестиваль»

В подмосковной Черноголовке завершился третий международный музыкально-просветительский «Гиндин-фестиваль», объединивший музыку с наукой.

Финалом музыкально-просветительского проекта «Гиндин-фестиваль» стала программа концерта «Эллингтониада», посвященная творчеству Дюка Эллингтона. Он один из самых известных джазовых музыкантов XX века — композитор, аранжировщик и пианист.

Игорь Бриль играет на рояле, чувствуя душу этого инструмента. Бриль — мастер легкого, нежного туше, нюансов и полутонов. Вместе с ним на сцене — прославленные мастера джаза Яков Окунь, Евгений Онищенко, а также талантливые дети маэстро — саксофонисты Александр и Дмитрий Бриль.

«Я надеюсь, что после концерта и встречи могут быть, и разговоры. И я еще ближе узнаю публику. Для меня это стимул для продолжения», — сказал народный артист России Игорь Бриль.

Публика в Черноголовке благодарная. В течении всего фестиваля на концерты и лекции приходили семьями. Зрители говорят, если бы такого фестиваля в Черноголовке не было, его стоило бы придумать.

«Это, конечно, потрясающе! Нам очень нравится. Нравится, что это все близко, что это доступно нам, как многодетным семьям. Что не нужно ехать в Москву. У меня ребенок младший ходит с двух лет на концерты такие», — поделилась местная жительница Татьяна Вербина.

Источник фото: телеканал «360»

Весь вечер со сцены звучала классика джаза, блюз, импровизация музыкантов, некоторые зрители даже не смогли усидеть на месте.

В рамках международного проекта «Гиндин-фестиваль» прошло пять концертов известных российских и зарубежных исполнителей. Помимо музыкантов, в фестивале приняли участие ученые и популяризаторы науки, которые представили свои разработки, решающие важные социально значимые задачи.

Директор Дома ученых научного центра РАН в Черноголовке Елена Пылаева сделала акцент на том, что и публика, и участники фестиваля отмечают его необыкновенную атмосферу.

«Люди говорят, что он стал настоящим украшением культурной жизни Черноголовки. Он подарил какой-то невероятный всплеск эмоций, очень много новых встреч, очень много новых инициатив», — пояснила Елена Пылаева.

Сразу после закрытия начнется подготовка к следующему, четвертому «Гиндин-фестивалю». В его рамках весной 2020-го планируется провести первый юношеский открытый конкурс «Музыкант-мыслитель». Участниками станут юные пианисты и исследователи в области физики, химии и биологии.