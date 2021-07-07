Акцент на практике и профессии будущего. В чем особенность 500 программ обучения в «Синергии»?

В университете «Синергия» насчитывается уже более 500 образовательных программ. Есть и бюджетные места. Об этом рассказал ректор вуза Артем Васильев.

По его словам, педагоги помогают студентам освоить теорию в тесной взаимосвязи с практикой.

Основное отличие нашего вуза заключается в том, что учеба основана на практике — ребята решают кейсы, погружаются в деловые игры и практикумы, чтобы максимально войти в свою будущую профессию Артем Васильев.

Около 90% выпускников «Синергии», по его словам, находят работу уже в первый год после окончания университета. Из них 70-80% ребят трудоустраиваются по той профессии, на которую учились.

«Когда наши студенты выпускаются, работодателю не надо их переучивать», — объяснил Васильев.

Новые направления

В этом году в вузе открыли новые специальности, которые, по мнению экспертов, востребованы на современном рынке.

Это факультеты искусственного интеллекта, робототехники, анимации, технологического предпринимательства, а еще такие направления, как медицина и арт.

Обучение в «Синергии» — это 20% теории, а остальное время посвящают практическим занятиям. Уже вместе с дипломом студенты получают опыт для будущей работы.

«Заявление о поступлении в наш университет можно подать через мобильное приложение „Поступи в ВУЗ“ или в личном кабинете, адрес которого обозначен на сайте университета», — подчеркнула проректор по образовательной деятельности «Синергии» Елена Верховская.

Кроме того, подать документы можно через «Госуслуги» или лично посетив университет.