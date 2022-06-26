Матч по боксу прошел в Чехове

Матч по боксу прошел в клубе «Витязь» в Чехове, команда хозяев принимала соперников из Воронежской области.

Матчевую встречу на призы основателя клуба по боксу городского округа Чехов мастера спорта СССР Вячеслава Маркушина подготовила и провела Московская областная спортивно-патриотическая общественная организация «Вектор достижений».

Общую победу по итогам всех поединков одержала команда хозяев со счетом 6:5.

«Матчевая встреча — это возможность в очередной раз отточить свое мастерство. Я думаю, что у нас такие встречи будут проводиться на регулярной основе, тем более сейчас, когда на нас ополчился весь мир, мы не позволим себе упасть ниже того уровня, который и будет развиваться внутри страны», — заявил директор МБУ «Спортивная школа бокса „Витязь“ им. А. В. Поветкина» Алексей Князев.

Первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Константин Михальков подчеркнул, что власти стараются поддерживать статус спортивной столицы Подмосковья, создавая при поддержке губернатора и областного правительства необходимую инфраструктуру не только для занятия физкультурой и спортом высших достижений, но и для проведения спортивных состязаний.

«Недавно проводили ЧР по боксу, сейчас — матчевую встречу. Безусловно, это мероприятие будет иметь огромные последствия, потому что ребята на ринге учатся выражать себя, полностью отдаваться борьбе и проявлять свои лидерские качества. Особенно важно это сейчас, когда мы все понимаем, что можно рассчитывать только на себя, на свой народ и быть едиными. Спорт и бокс в частности, конечно, этому способствуют», — сказал он.

После поединков участники отдали дань памяти Заслуженному мастеру спорта СССР, девятикратному чемпиону Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Королеву. К его обелиску во дворе школы бокса «Витязь» спортсмены возложили венки и красные гвоздики.