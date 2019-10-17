«Приятно вечером выйти на улицу». В Чехове за 3 года обновили 20 км линий освещения улиц

В городском округе Чехов работы по программе «Светлый город» завершены на 100%. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования. При этом были учтены и пожелания жителей.

За 3 года на территории Чехова в общей сложности модернизировали более 1 тысячи точек наружного освещения — с установкой современных энергосберегающих светильников. Устаревшие неизолированные провода заменили на более надежные СИП (самонесущий изолированный провод). В общей сложности обновлено около 20 км линий уличного освещения.

В текущем году капитально отремонтировали сети уличного освещения, 467 светильников заменили на энергосберегающие светодиодные, а более 11,7 тысячи км линий уличного освещения — на СИП. Обратиться по поводу неисправности уличных светильников жители Чехова могут по телефону: 8(496)727-68-61 в МБУ «Чеховское благоустройство».

Местная жительница Марина Сазонова рассказала, что в прошлом неоднократно обращалась на портал «Добродел» и писала письма в администрацию муниципалитета по поводу строительства линии освещения в частном секторе микрорайона. «Даже не верится, что теперь ночью в нашем микрорайоне светло! Мамочкам детей из садика хоть не по темноте домой вести, и пожилым людям, и молодежи ходить теперь не страшно», — радуется Марина Сазонова.

Другой чеховец Дмитрий Костюк обычно возвращается с работы уже затемно, и как отмечает житель, раньше освещения не было. «Приходилось идти либо с фонариком, либо с телефоном, либо на ощупь. Деревня абсолютно никак не освещалась. Не то чтобы лампочки перегорели, не было даже этих лампочек. Но теперь пришли добрые перемены. В прошлом году в нашей деревне зажглись на улице новые светодиодные фонари. Вечером очень приятно выйти на улицу — светло, спокойно», — констатирует Дмитрий Костюк.

Глава городского округа Чехов Марина Кононова напомнила, что старт проекту «Светлый город» был дан в 2017 году в соответствии с поручением губернатора Московской области. «Светлый город» реализуется в целях повышения безопасности дорожного движения, создания комфортных условий в местах массового притяжения жителей, повышения энергоэффективности уличного освещения.

«В рамках проекта в 2018–2019 годах проведены работы по устройству и капитальному ремонту линий наружного освещения по 76 адресам. Выполнена замена около 20 км провода и 747 светильников, а также реализованы мероприятия по устройству линий уличного освещения с установкой более 900 светильников и протяженностью порядка 25 км», — уточнила глава Чехова.

По ее словам, работа выполняется в интересах жителей, и власти округа стараются повышать качество освещения на территории Чехова.

«Для создания безопасной комфортной среды в 2020 году работы по устройству линий уличного освещения продолжатся, что позволит снизить количество неосвещенных участков в населенных пунктах. Уже запланировано строительство новых линий наружного освещения на территории округа», — подчеркнула Марина Кононова.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в 22 городских округах региона работы завершены на 100% — это Балашиха, Богородский, Восход, Дмитровский, Жуковский, Истра, Кашира, Котельники, Краснознаменск, Ленинский, Луховицы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Протвино, Пущино, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорский, Чехов, Шатура и Электросталь.