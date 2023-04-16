Подмосковье 16 апреля 2023, 17:35 Юный спортсмен из Люберец победил на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе Роман Рамазанов

Читать 360tv в

Юный спортсмен из Люберец стал чемпионом в индивидуальной весовой категории на межрегиональном турнире по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в городе Димитровграде Ульяновской области, в первенстве приняли участие порядка 200 молодых борцов из 11 регионов России.

Девятилетний Али Салиев из Люберец стал абсолютным победителем в своем весе. По словам тренера спортивной школы округа Сергея Жиленкова, юный борец смог максимально проявить себя на соревнованиях.

Реклама

«Теперь прицел на всероссийский турнир, посвященный победе в Великой Отечественной войне, который пройдет в начале мая. Также ожидаем сильных оппонентов, однако надеемся на победу, так как последние пару лет наши ребята становились чемпионами этого турнира», — добавил Жиленков.

Али занимается греко-римской борьбой несколько лет, спортсмен многократно занимал пьедестал почета на турнирах различного уровня. Также мальчик рассказал, что успехов он достиг за счет регулярных тренировок и поддержки команды. В будущем борец планирует выступать за сборную России, а позже стать тренером и делиться опытом с другими.

«Но на соревнованиях, конечно же, волнуюсь, боюсь подвести всех, кто в меня верит. Стараюсь справляться с волнением, выходя на ковер», — добавил спортсмен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активном развитии спортивной инфраструктуры в регионе.