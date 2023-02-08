08 февраля 2023, 16:54
Благотворительный турнир по баскетболу прошел в Бронницах
Активисты из Бронниц провели благотворительный матч по баскетболу, чтобы собрать средства на помощь бойцам СВО. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.
Турнир организовали «Отряд 1453», учитель Александр Манашкин, а также представители Заворовской школы и директор «ТУ Юго-Западная» Сергей Болдин.
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«Хочется тоже не оставаться в стороне, проявить активность и поучаствовать в сборе денежных средств на какие-то нужды бойцов, ждем их возвращения и всячески стараемся помочь», — поделился Александр Манашкин.
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Организаторы рассказали, что многие их знакомые принимают участие в спецоперации, поэтому команды желающих набрались быстро.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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