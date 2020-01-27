В больнице Воскресенска появится ангиограф. Он поможет больным с инфарктами и инсультами

Ангиограф в Воскресенской первой районной больнице начнет работать в феврале. Новое оборудование позволит не отправлять больных с острым коронарным синдромом и иными инфарктными состояниями в другие города, тратя при этом драгоценное время, а оказывать помощь на месте. Кроме того, ангиограф позволит проводить операции и стентирование на сонных и почечных артериях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новый ангиограф поступил в медучреждение Воскресенска в конце 2019 года. Он размещен в отдельном помещении в основном хирургическом корпусе, где ведется капитальный ремонт. Сейчас новое оборудование настраивают. В течение недели Сафен Маркус — инженер немецкой компании Simens, которая производит медицинское оборудование уже 120 лет, будет проводить калибровку ангиографа.

«Наша главная цель — продлить жизнь пациентов, сделать их жизнь лучше, улучшить процесс предоставления медицинских услуг в клиниках. Мы производим системы для проведения медицинской диагностики, измерений и визуализации. Наше преимущество заключается в том, что многие из систем нашего оборудования позволяют проводить диагностику в один шаг», — сделал акцент Сафен Маркус.

Исполняющий обязанности главного врача Воскресенской районной больницы № 1 и хирург Юрий Райхман напомнил, что укрепление материально-технической базы лечебных учреждений — одно из приоритетных направлений для властей Московской области. В прошлом году были отремонтированы первая и вторая воскресенские больницы, туда поступило оборудование на сумму более 200 миллионов рублей.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

«Самое дорогое — это ангиограф стоимостью более 80 миллионов рублей. Если говорить об эффективности работы с использованием эндохирургического оборудования, приведу пример в области травматологии. Динамика увеличилась с 50 до 75% — это потрясающий результат! Кроме того, в наших больницах применяются малоинвазивные методы лечения на суставах. У нас спортивный город, очень много травм коленных и плечевых суставов. Сегодня жители Воскресенска получают помощь в своем городе, это дорогого стоит», — отметил Юрий Райхман.

По словам кардиохирурга, заведующего блоком рентгенохирургических методов диагностики и лечения Воскресенской районной больницы № 1 Гургена Айвазяна, сегодня врачи всего мира наблюдают огромную патологию сосудов у населения, а стандартные методы исследования — такие, как УЗИ и цветное сканирование — не всегда информативны.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

«Самая лучшая диагностика состояния сосудов — ангиография. Это рентгенологический контрастный метод исследования состояния сосудов любой части тела организма, в том числе головного мозга, сердца, сосудов нижних и верхних конечностей, половых органов. При выполнении ангиографии можно оценить целостность стенки сосудов, расположение сосудистой сетки, анатомию — то есть выполнить полное обследование участка, который интересен специалисту», — пояснил Гурген Айвазян.

Ангиографию используют в узких направлениях: урологии, гинекологии, кардиологии, неврологии, сосудистой хирургии. Ангиография осуществляется на ангиографической установке, в больнице Воскресенска — это аппарат нового поколения линейки Simens. Заведующий блоком рентгенохирургических методов диагностики и лечения Воскресенской больницы особо подчеркнул, что на новом медицинском оборудовании будут работать опытные операторы — рентгеноэндоваскулярные хирурги.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Глава Воскресенского городского округа Артур Болотников заявил, что главная задача ангиографа — это коронарография (метод диагностики сосудов сердца — прим. ред.), но простаивать аппарат не должен.

«Наши медики будут дополнительно осваивать манипуляции и операции на почечных и сонных артериях, артериях нижних конечностей, подвздошных артериях. То есть благодаря новому аппарату у воскресенских пациентов по многим показаниям будет возможность получать не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь», — пообещал Артур Болотников.

Пока пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда из Воскресенска везут в клиники соседних районов Коломны и Домодедова. С февраля получить медицинскую помощь по данным направлениям жители смогут в своем городе. Воспользоваться услугой можно по направлению узких специалистов и в случае показаний при экстренной госпитализации.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

В 2019 году в Воскресенске создали регистр пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, о каждом из них теперь известно терапевтам и кардиологам поликлиник. В порядке диспансерного наблюдения они при необходимости будут направлять этих пациентов на ангиографическое исследование и плановое лечение, не дожидаясь острого коронарного синдрома или инфаркта миокарда.