Отвлечься от процедур и набраться сил. В больнице Шатуры открыли детскую «добрую комнату»

В детской поликлинике городского округа Шатура открыли игровую зону в рамках проекта «Добрая комната». Главными участниками торжества стали юные посетители учреждения и их родители. Также на праздник пришли представители общественных организаций и предприятий, оказавших поддержку в реализации проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Среди гостей была депутат Госдумы Валентина Кабанова. Она пожелала детям здоровья и подарила небольшие сувениры.

«Добрые дела всегда и отзываются добром в сердцах людей. Поэтому хочется, чтобы наши дети, когда приходят сюда, чувствовали, что они попали в добрые руки», — сказала Валентина Кабанова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Региональный партийный проект «Добрая комната» начали реализовывать не так давно. Идея его создания родилась в новогодние праздники прошлого года. От замысла до реализации прошло меньше шести месяцев. Депутат Московской областной думы Линара Самединова стала одним из вдохновителей этого проекта и с удовольствием приехала на открытие игровой комнаты в Шатуру.

«Для меня особенно важно, что это проект, который держится исключительно на инициативе людей. Он существует благодаря помощи членов Торгово-промышленной палаты Московской области, это реализация проекта на независимые средства», — отметила Линара Самединова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Сейчас проект реализуется в 47 муниципалитетах Подмосковья. В ближайшее время планируется открыть около 60 игровых зон. По словам главы Шатуры Андрея Келлера, в этом городском округе таких комнат будет несколько.

«Спасибо компании „Эстетика“ в том числе за предоставление мебели. Спасибо руководству банка „Возрождение“ за поддержку проекта в дальнейшем. Ведь мы еще одну такую же комнату откроем в отремонтированном детском корпусе нашей больницы», — заявил Андрей Келлер.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Юлия и Владимир Николаевы — мама и папа двоих сыновей, Саши и Ванечки. Родители отметили, что с появлением «доброй комнаты» посещать врача им будет намного проще и удобнее.

«Это замечательная инициатива, я считаю. Часто приходится ждать в очереди. Ребята нервничают, не знают чем себя занять. А здесь и игрушки, и стол для рисования со всем необходимым, и даже мультики можно посмотреть. Очень комфортно», — подчеркнула Юлия Николаева.

Символом проекта стал мишка Умка из известного советского мультфильма. Каждая «добрая комната» оснащена детскими игрушками, теплым напольным покрытием, доской для рисования, телевизором, настольными играми.