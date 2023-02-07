Подмосковье 07 февраля 2023, 17:30 В больнице Подольска начали применять новые аппараты для обследования желудка

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Аппараты Лактофан-2 и Хелик-скан-М для диагностики гастроэнтерологических заболеваний начали применять в Подольской областной клинической больнице. Об этом рассказала заведующая отдельным структурным подразделением № 3 ПОКБ Марина Черногорова.

Кабинет диагностики с новыми аппаратами открыли в гастроэнтерологическом отделении больницы. Все необходимые расходные материалы закупили как минимум на год работы.

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«Для определения проблем тонкой кишки используют портативный аппарат Лактофан-2. Диагностика проходит с помощью дыхательного теста», — рассказал врач-гастроэнтеролог отдельного структурного подразделения № 3 ПОКБ Владимир Логинов.

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Аппарат для диагностики Хелик-скан-М позволяет анализировать наличие бактерии Helicobacter pylori без лабораторного исследования. Для этого используют одноразовые индикаторные трубки. Чувствительность прибора составляет 95%.

«Бактерия Helicobacter pylori официально признана канцерогеном первого порядка и способствует развитию язвенной болезни, лимфомы и рака желудка. Благодаря новому аппарату диагностика стала безболезненной и нетрудоемкой», — добавил Логинов.

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