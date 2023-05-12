Подмосковье 12 мая 2023, 09:55 Ольгинский лесопарк благоустроят в Балашихе до конца мая министерство благоустройства

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Благоустройство Ольгинского лесопарка продолжается в Балашихе. Его готовность составила 91%. Завершить работы планируют до конца мая.

Как рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин, новая зона отдыха уже стала популярной у жителей. С начала года ее посетили свыше 200 тысяч человек.

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Площадь лесопарка составляет 71 гектар. Там уже обустроили парковку на 70 мест, три входные группы, посты охраны, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, а также системы освещения и видеонаблюдения.

В парке будет работать футбольное поле с искусственным газоном, а также воркаут зона. Сейчас рабочие обустраивают площадку на территории хоздвора и проводят озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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