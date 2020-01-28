В честь отцов. В Балашихе провели турнир памяти воинов, погибших в Чечне

В Балашихе прошел турнир в честь подполковников ЦСН ФСБ России. Чтобы почтить память бойцов Центра специального назначения «Вымпел» спортсмены съехались из разных уголков России и ближнего зарубежья.

Восьмилетний Егор Скороходов затянул белый пояс потуже — стремится к желтому. Но все-таки важнее для него тот факт, что турнир организован в честь его отца, бойца Центра специального назначения «Вымпел».

«Он для меня — образец для подражания. Я его как папу люблю, и хочу вырасти как он — он был очень сильным», — сказал участник турнира Егор Скороходов.

Источник фото: телеканал «360»

Павел Скороходов и его сослуживец Александр Кайтуков участвовали в освобождении школы в Беслане в 2004 году. Спустя десять лет погибли при выполнении задания на спецоперации в Чечне. Посмертно награждены орденом Мужества.

«Я пытаюсь приложить максимум усилий в его воспитании. Хочу внести долю в его становление. Не знаю, получается или нет. Буду продолжать стараться, но все равно вижу, что Егор в моих глазах растет и как спортсмен, и как мужчина», — отметил вице-президент Федерации дзюдо г. о. Балашиха Александр Сухов.

Источник фото: телеканал «360»

Турнир в честь памяти о спецназовцах в Балашихе проводят в четвертый раз. С каждым годом участников приезжает все больше. В этом количество спортсменов рекордное — более 500 человек. Проводить соревнования решили в два дня.

«Этот турнир имеет особое значение для нашего города. Вы знаете, что на его территории базируется на протяжении долгого времени Центр специального назначения. Я хочу поблагодарить, конечно прежде всего, руководство этого Центра и его сотрудников за организацию данного мероприятия», — подчеркнул глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

В этом году побороться за звание лучшего впервые приехали участники из других стран: Казахстана, Киргизии, Донецкой Народной Республики. Ежегодно приезжают и спортсмены из дальних регионов России: Перми Калининграда, Ханты-Мансийска, Северной и Южной Осетии.