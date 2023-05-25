Подмосковье 25 мая 2023, 23:59 Региональный турнир по петанку прошел в Балашихе пресс-служба Минсоцразвития МО

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Региональный турнир по петанку состоялся в Балашихе 25 мая, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области. За победу в соревнованиях боролась 21 команда с разных уголков региона, в мероприятии также участвовали члены движения «Активное долголетие».

Петанк — это игра, которая напоминает боулинг, но вместо шаров используются небольшие металлические снаряды. Для победы участнику необходимо бросить свой мяч как можно ближе к так называемой «кочерге». Участники турнира проявили высокий уровень мастерства и показали сильную конкуренцию. Каждая команда демонстрировала свои лучшие навыки и тактику игры. Исход некоторых матчей решался на самых последних минутах.

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Победу на соревнованиях одержали представители Ивантеевки, второе место поделили спортсмены из Каширы и Богородского округа, бронзовые медали достались игрокам из Домодедова. Самым возрастным участником турнира стал 87-летний житель Орехово-Зуева Владислав Петрович Чистов. Также спортсмены посетили открытые уроки по цигун, йоге, скандинавской (северной) ходьбе и нейрогимнастике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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