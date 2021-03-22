В Балашихе подготовили 30 машин для устранения возможных подтоплений

Балашиха подготовилась к паводковому периоду. В округе для устранения возможных подтоплений уже приготовили 30 машин.

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На площади у Ледового дворца прошел смотр спецтехники. Управляющие организации и ресурсоснабжающие предприятия города представили 30 машин для устранения подтоплений.

«Мы провели смотр техники. Город готов к паводковому периоду. Каждая организация у нас укомплектована мотопомпами для откачки подтоплений, у водоканала это серьезная техника для устранения подтоплений, это и промывочные машины для устранения засоров в канализации и коллекторах», — рассказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

По словам Смирновой, большая часть спецтехники в балашихинских организациях новая. Компании обновляют базу автопарка раз в один-два года.

«Снега много, тем не менее перепады температур пока небольшие. Вода уходит под землю. Техники хватает. Мы во всеоружии: у нас имеется и коммунальная, и водоотталкивающая, и аварийно-спасательная техника. Ничего нового в этом году не предвидится, обычно подтопления возникают в частном секторе, на отдельных участках дорог», — сообщил начальник управления ГОЧС МБУ «Центр ГОЧС» Михаил Аксенов.

Он добавил, что на прошлой неделе специальная группа объехала проблемные территории. Специалисты зафиксировали увиденное и подготовили алгоритм действий, а также определили, куда в случае необходимости можно будет скидывать воду.

Всего на территории Балашихи работают 126 управляющих организаций, МБУ и ресурсоснабжающие предприятия. На них приходится более 100 единиц спецтехники.