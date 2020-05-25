В Балашихе начался капитальный ремонт дорог. Всего обновят 42 участка

В городском округе Балашиха приступили к капитальному ремонту дорог. Работы ведут с соблюдением санитарных мер безопасности. Всего отремонтируют 26 километров дорог. Об этом рассказал заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Евгений Бекяшов.

«Ежегодно в Балашихе проводится и ямочный ремонт, который с начала года вносится в систему контроля и планирования работ дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. На ямочный ремонт мы выезжаем как по заявкам жителей, так и сами обследуем дорожную сеть, чтобы устранить недочеты», — рассказал Евгений Бекяшов.

Он добавил, что процесс постоянно контролируют — подрядчики присылают видео с объектов.

На улицах Октябрьская, Ленинградская и Московская микрорайона Салтыковка рабочие завершили укладку асфальтового покрытия. После этого они укрепят обочины и нанесут разметку. Сейчас капитальный ремонт дорог проходит на 10 улицах.

Во время проведения работ дорожники соблюдают требования Роспотребнадзора. Ежедневно рабочим измеряют температуру с записью в журнал, выдают защитные маски, перчатки и средства дезинфекции.

Всего в этом году в Балашихе отремонтируют 42 участка дорог общей протяженностью 26 километров. Пять участков выбрали сами жители на портале «Добродел».