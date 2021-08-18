Территорию у памятника погибшим в ВОВ в Балашихе благоустроили

Территорию у памятника погибшим в ВОВ в балашихинском квартале Пехра-Покровский благоустроили. Результат работы оценили депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и местные жители, которые просили провести реконструкцию.

Реставрация прошла на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в микрорайоне Пехра-Покровский. Там благоустроили территорию перед стелой в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны. Рядом с памятником установили скамейки, а на самом мемориале заменили табличку, на которой высечены 102 имени.

«В Московской области продолжаются работы по восстановлению памятников, реконструкции обелисков войны. Это очень важная, значимая работа. Для этих целей привлекают разные источники финансирования. Сегодня мы видим, что здесь наведен порядок, чисто, красиво и достойно», — отметил Шапкин.

Он добавил, что местные жители регулярно обращаются в администрацию с просьбой благоустроить территории у памятников. Участники встречи почтили память погибших солдат минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу.

«В этом году мы отпраздновали 80-летие битвы под Москвой, это знаменательное событие. По инициативе общественного комитета провели благоустройства возле храма Покрова Пресвятой Богородицы, спонсоры откликнулись. Восстановили разрушенное плиточное покрытие. Спасибо им огромное!» — сказала председатель общественного комитета территориального самоуправления квартала Пехра-Покровский Елена Хремкина.

Шапкин поблагодарил спонсоров, выделивших средства на работы, и вручил им грамоты Московской областной Думы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы возвели в селе Пехра-Покровское в 1833 году. Деньги на строительство собрали местные жители. Для постройки использовали развалины Алексеевского дворца, возведенного в XVIII веке царским фаворитом Александром Меншиковым.