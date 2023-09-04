Подмосковье 04 сентября 2023, 11:46 Свыше шести миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе Министерство культуры и туризма МО

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В августе парки Подмосковья посетили 6,8 тысячи человек. Самым популярным стал «Пехорка» в Балашихе.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, ежегодно в парках организуют все больше масштабных мероприятий и проектов. В этом году там прошли фестивали «Город танцует», «На одной волне», «Театр кукол» и другие.

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«Подмосковные парки пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. В августе их посетили 6,8 миллиона человек. С каждым годом появляется все больше областных масштабных мероприятий и специальных проектов, которые проходят именно в парках», — сказала она.

В августе парк «Пехорка» в Балашихе посетили более 357 тысяч человек, еще 246,1 тысячи побывали в городском парке Пушкино, 226,7 тысячи — в парке имени Толстого в Химках, свыше 193 тысяч — в Сестрорецком в Клину и 150,3 тысячи — в городском парке Лыткарино.

Концерты фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 86 тысяч гостей, в конкурсах поучаствовали 2,7 тысячи человек. Спектакли кукольного театра посмотрели почти 3,5 тысячи жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству в Электростали. Там приведут в порядок еще 60 гектаров лесопарка.

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