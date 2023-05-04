Подмосковье 04 мая 2023, 12:34 Минстрой Подмосковья получил свыше 150 обращений жителей в апреле фото минстроя мо

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Минстрой Подмосковья обработал 158 обращений жителей в апреле. Большинство из них касались сроков и механизмов расселения аварийного жилья.

За месяц жители оставили 90 обращений о расселении аварийных домов, еще 33 касались строительства социальных объектов. Все их рассмотрели профильные подразделения ведомства, заявителям направили ответы.

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Всего с начала года Минстрой Подмосковья получил 520 обращений, большинство из которых были о расселении ветхого жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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