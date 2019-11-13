Доступная среда и энергосберегающие светильники. В Акуловской слободе в Клину отремонтировали подъезды

Подъезды домов в Акуловской слободе в Клину отремонтировали по губернаторской программе. Жители положительно оценили и появившуюся доступную среду для мам с колясками и инвалидов, и качество использованных материалов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа «Мой подъезд» 2019 года в городском округе Клин близится к завершению. Подъезды домов № 52, корпуса 1 и 2 по улице Клинская, отремонтированные УК «Теплосеть», названы примером благоустройства. Глава муниципального образования Алена Сокольского отметила, что это как раз тот случай, когда сработало взаимовыгодное партнерство между жителями, управляющей компанией и подрядчиком.

Как напомнила глава Клина, микрорайон Акуловская слобода — новый, но местные жители знают, что он проблемный. Застройщик оставил после себя не самое лучшее наследство — обманутых дольщиков. Рассчитывать на хорошее качество работ было бы нелогично, заметила Алена Сокольская.

«Когда мы с жителями округа обсуждали план ремонта подъездов на 2019 год, то большое количество обращений получили именно из Акуловской слободы. И было принято решение, несмотря на то, что район застройки 2012–2013 годов, выходить туда с программой губернатора «Мой подъезд». Сегодня мы увидели замечательное решение проблем, которые здесь были. Мы услышали позитивные и теплые отзывы местных жителей о подрядной организации», — рассказала Алена Сокольская и добавила, что это и есть результат работы программы «Мой подъезд», когда места общего пользования приводятся в достойный вид.

Ремонтные бригады работали ответственно, жители на всех этапах контролировали процесс, управляющая компания принимала работы совместно со старшими по домам.

Старшая по дому № 52, корпус 2 по улице Клинская Светлана Абрамичева пояснила, что все познается в сравнении: «Если сравнивать с другими, у нас отремонтировали хорошо — быстро, чисто, без проблем. Три дома у нас рядом стоят, где делали ремонт. Мы проверяли все работы: где, чего. Замечания тут же решали с прорабом. У нас все материалы качественные».

Источник фото: администрация городского округа Клин

В Акуловской слободе отремонтировали подъездные входные группы, организовали пространство доступной среды. Теперь в дом с легкостью могут зайти и мамы с колясками, и маломобильные жители. Установили новые энергосберегающие светильники, отремонтировали потолок и стены. Там, где это было необходимо, и по заявкам жильцов, заменили перила, почтовые ящики. Установили новые информационные щиты.

Жительница дома № 52, корпус 1 по улице Клинская Ирина Невьянцева рассказала, что раньше в ее доме были трещины на стенах, некачественная штукатурка и висящие электропровода — так оставили строители, несмотря на то, что дома построили совсем недавно. «Сейчас, благодаря программе „Мой подъезд“, все переделали: входную группу поменяли, светильники сделали энергосберегающие. Провода больше не висят. У нас новый информационный щит. И он активно используется, посмотрите: мы и стихи здесь можем поместить!» — акцентировала Ирина Невьянцева.

Для украшения подъездов жильцы повесили на общей территории кашпо с цветами и украсили стены изображениями героев мультфильмов, ведь в домах живет много молодых семей с детьми.

Всего в 2019 году обновят 310 подъездов городского округа. Уже полностью отремонтированы 297, остальные готовят к сдаче. По распоряжению губернатора Московской области действие программы «Мой подъезд» продлено на 2020 год. План ремонта на следующий год в Клину формируется.