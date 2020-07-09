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    09 июля 2020, 18:20

    «У проекта огромное будущее». В аэропорту Жуковский открылся новый грузовой терминал

    Алена Собкалова, Ирина Люлина, Мария Филиппова

    В аэропорту Жуковский открыли новый логистический комплекс. За год он сможет обслуживать 100 тысяч тонн грузов. Комплекс состоит из грузового терминала площадью 9,2 тысячи квадратных метров и авиационного перрона площадью 90 тысяч квадратных метров.
    «У проекта огромное будущее». В аэропорту Жуковский открылся новый грузовой терминал | Изображение 1

    Новый логистический комплекс в аэропорту Жуковский — один из немногих в московском регионе, который может обрабатывать такие большие объемы грузов.

    «Таких терминалов, который мы сегодня открыли, в Москве можно пересчитать по пальцам, поэтому это важно. Уверен, у этого проекта огромное будущее», — отметил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

    Новый грузовой терминал площадью 9,2 тысячи квадратных метров оснащен всем необходимым: складом временного хранения, таможенной инфраструктурой, зоной для хранения ценных, опасных, термочувствительных грузов и животных.

    А на новом авиационном перроне площадью 90 тысяч квадратных метров одновременно могут разместиться четыре широкофюзеляжных грузовых самолета.

    Такие размеры позволят комплексу обслуживать до 100 тысяч тонн грузов в год.

    «С вводом в эксплуатацию нового грузового терминала и перрона аэропорт сможет обслуживать одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing 747 или до шести среднеразмерных транспортных самолетов. Это выводит логистические мощности аэропорта Жуковский на новый уровень: текущая инфраструктура позволит обрабатывать до 100 тысяч тонн грузов в год», — уточнил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    «У проекта огромное будущее». В аэропорту Жуковский открылся новый грузовой терминал | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Оператором логистического комплекса стала компания АО «ЖИА КАРГО», а базовым грузовым перевозчиком выступит грузовая авиакомпания Sky Gates. Авиакомпания планирует использовать аэропорт в качестве хаба для международных операций.

    В проект было вложено более 37 миллионов долларов США. Возвели комплекс за счет собственных средств предприятия и акционеров «ЖИА КАРГО». Государственные инвестиции не привлекались.

    Чемезов добавил, что начало работы комплекса — это значимое событие не только для аэропорта, но и для Подмосковья.

    «Это обеспечит приток инвестиций и создание новых рабочих мест в южном и юго-восточном районах Подмосковья», — заключил глава Ростеха.

    Министр транспорта РФ Евгений Дитрих также отметил, что проект реализовали как раз тогда, когда появился запрос на рост грузовых мощностей.

    «Это действительно большой хороший инвестиционный и социально значимый проект как для московского авиационного узла, так и в целом для всей страны. Сегодня, в условиях, когда пассажиропоток только начинает восстанавливаться, катастрофически не хватает грузовых мощностей», — отметил Дитрих.

    Инфраструктура нового комплекса позволяет принимать и отправлять все типы грузов, включая опасные, крупногабаритные, термочувствительные и животных. Компания основана АО «РАМПОРТ АЭРО» при участии азербайджанских компаний-инвесторов. Проект реализовали, чтобы удовлетворить растущие потребности аэропорта Жуковский в области обработки грузов и почты.