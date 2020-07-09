«У проекта огромное будущее». В аэропорту Жуковский открылся новый грузовой терминал

В аэропорту Жуковский открыли новый логистический комплекс. За год он сможет обслуживать 100 тысяч тонн грузов. Комплекс состоит из грузового терминала площадью 9,2 тысячи квадратных метров и авиационного перрона площадью 90 тысяч квадратных метров.

Новый логистический комплекс в аэропорту Жуковский — один из немногих в московском регионе, который может обрабатывать такие большие объемы грузов.

«Таких терминалов, который мы сегодня открыли, в Москве можно пересчитать по пальцам, поэтому это важно. Уверен, у этого проекта огромное будущее», — отметил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

Новый грузовой терминал площадью 9,2 тысячи квадратных метров оснащен всем необходимым: складом временного хранения, таможенной инфраструктурой, зоной для хранения ценных, опасных, термочувствительных грузов и животных.

А на новом авиационном перроне площадью 90 тысяч квадратных метров одновременно могут разместиться четыре широкофюзеляжных грузовых самолета.

Такие размеры позволят комплексу обслуживать до 100 тысяч тонн грузов в год.

«С вводом в эксплуатацию нового грузового терминала и перрона аэропорт сможет обслуживать одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing 747 или до шести среднеразмерных транспортных самолетов. Это выводит логистические мощности аэропорта Жуковский на новый уровень: текущая инфраструктура позволит обрабатывать до 100 тысяч тонн грузов в год», — уточнил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Источник фото: телеканал «360»

Оператором логистического комплекса стала компания АО «ЖИА КАРГО», а базовым грузовым перевозчиком выступит грузовая авиакомпания Sky Gates. Авиакомпания планирует использовать аэропорт в качестве хаба для международных операций.

В проект было вложено более 37 миллионов долларов США. Возвели комплекс за счет собственных средств предприятия и акционеров «ЖИА КАРГО». Государственные инвестиции не привлекались.

Чемезов добавил, что начало работы комплекса — это значимое событие не только для аэропорта, но и для Подмосковья.

«Это обеспечит приток инвестиций и создание новых рабочих мест в южном и юго-восточном районах Подмосковья», — заключил глава Ростеха.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих также отметил, что проект реализовали как раз тогда, когда появился запрос на рост грузовых мощностей.

«Это действительно большой хороший инвестиционный и социально значимый проект как для московского авиационного узла, так и в целом для всей страны. Сегодня, в условиях, когда пассажиропоток только начинает восстанавливаться, катастрофически не хватает грузовых мощностей», — отметил Дитрих.

Инфраструктура нового комплекса позволяет принимать и отправлять все типы грузов, включая опасные, крупногабаритные, термочувствительные и животных. Компания основана АО «РАМПОРТ АЭРО» при участии азербайджанских компаний-инвесторов. Проект реализовали, чтобы удовлетворить растущие потребности аэропорта Жуковский в области обработки грузов и почты.