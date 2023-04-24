Подмосковье 24 апреля 2023, 23:54 Капитальный ремонт инженерных систем пройдет в 16 домах в Люберцах до конца года Фонд капитального ремонта

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Ремонтные работы инженерных систем запланированы в 16 жилых постройках городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Мероприятия пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Капитальный ремонт инженерных систем состоится в многоквартирных домах в поселках Красково, Малаховке и Томилино. Также работы планируются на улицах Черемухина и Электрификации в Люберцах.

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«Всего за трехлетний план программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов до конца 2025 года будут отремонтированы внутренние инженерные системы в 94 многоквартирных домах городского округа Люберцы», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В этом году в Подмосковье заменят инженерные коммуникации в 854 жилых объектах. На территории региона в 2022 году специалисты провели работы в более 700 многоквартирных домах.

Мероприятия проводит Фонд капитального ремонта Московской области. Сотрудники устанавливают или осуществляют замену систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также устройств канализации и подачи газа и электроэнергии.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года мы заменили внутренние инженерные коммуникации в более 5 тысяч многоквартирных домах», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к усилению газовой безопасности в жилых постройках региона.