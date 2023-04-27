Подмосковье 27 апреля 2023, 14:33 Подачу холодной воды в дома на улице Дружбы в Сергиевом Посаде восстановят к вечеру Unsplash

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На время ремонта подачу холодной воды в 13 жилых домов на улице Дружбы приостановили в Сергиевом Посаде. Возобновить водоснабжение планируется к вечеру.

Воду отключили в четверг, в 9:30 утра. Это понадобилось для того, чтобы произвести замену задвижки трубы в доме № 8 на улице Дружбы. На время работ водоснабжение приостановлено в 13 МКД.

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«Водоканал» назвал плановый срок завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения — сегодня в 16:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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