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    26 февраля 2021, 11:57

    Жители Подмосковья смогут узнать онлайн свой уровень доступа к госуслугам

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут узнать онлайн тип личной учетной записи на областном сайте госуслуг. Она может быть упрощенной, стандартной, подтвержденной, а это дает доступ к разному набору функций.

    Жители Подмосковья смогут узнать онлайн свой уровень доступа к госуслугам

    Пользователи в один клик смогут проверить тип учетной записи, определяющий уровень доступа к федеральным и региональным сервисам.

    Это отметил глава областного Мингосуправления Максим Рымар. Он уточнил, что учетная запись ЕСИА открывает единый доступ к государственным сервисам и интернет-ресурсам.

    В зависимости от учетной записи наборы услуг для пользователей будут разными

    Максим Рымар.

    Например, упрощенная учетная запись дает доступ к справочной информации, а стандартная учетная запись позволяет оплатить штрафы ГИБДД или записаться к врачу.

    Жители Подмосковья смогут узнать онлайн свой уровень доступа к госуслугам | Изображение 1

    Подтвержденная учетная запись дает доступ ко всем 198 услугам на сайте, более чем 400 сервисам и всем функциям «Добродела».

    Сегодня учетную запись ЕСИА создали уже 3,5 миллиона жителей Подмосковья.