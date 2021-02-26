Жители Подмосковья смогут узнать онлайн свой уровень доступа к госуслугам

Жители Подмосковья смогут узнать онлайн тип личной учетной записи на областном сайте госуслуг. Она может быть упрощенной, стандартной, подтвержденной, а это дает доступ к разному набору функций.

Пользователи в один клик смогут проверить тип учетной записи, определяющий уровень доступа к федеральным и региональным сервисам.

Это отметил глава областного Мингосуправления Максим Рымар. Он уточнил, что учетная запись ЕСИА открывает единый доступ к государственным сервисам и интернет-ресурсам.

В зависимости от учетной записи наборы услуг для пользователей будут разными Максим Рымар.

Например, упрощенная учетная запись дает доступ к справочной информации, а стандартная учетная запись позволяет оплатить штрафы ГИБДД или записаться к врачу.

Подтвержденная учетная запись дает доступ ко всем 198 услугам на сайте, более чем 400 сервисам и всем функциям «Добродела».

Сегодня учетную запись ЕСИА создали уже 3,5 миллиона жителей Подмосковья.