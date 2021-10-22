Узнать о здоровье, не покидая школьных стен. Медики начали обследовать учеников в Московской области

Комплексная программа обследования учеников стартовала в Московской области. В частности, в школу в Щелкове приезжал медицинский детский патруль.

Вместо урока литературы — офтальмолог, а вместо биологии — ЛОР. В Медвежье-Озерской школе прошел медосмотр учеников. Врачи обследовали сотню старшеклассников.

«То, что с уроков снимают — это хорошо, а так я была у стоматолога, проходила кардиограмму, измеряли рост, вес, я считаю, что такие мероприятия важны для школы — -лишний раз убедиться, что ты здоров», — рассказала ученица Ксения Рыкова.

Учеников обследуют врачи Подмосковного научно-исследовательского клинического института педиатрии. Всего 10 специалистов. Помимо ЛОРа и офтальмолога, это педиатр, эндокринолог, невролог, гинеколог, уролог, а также ортопед, хирург и стоматолог.

«Состояние средней степени общее, у кого-то либо очень хорошо, либо очень плохо, какого-то такого среднего состояния нет. При выявлении стоматологической патологии направляем в стоматологическую клинику для более детального обследования», — рассказал стоматолог Олег Додунов.

Если ребенку нужны дополнительные обследования — сообщают родителям. Осмотр детей провели в рамках проекта «Здоровье школьников Подмосковья».

«Это делается для того, чтобы дети не ждали в очередях, не записывались, не ожидали сколько-то дней или часов приема, а все в одном месте, вот в данном учреждении в школе без отрыва от процесса учебы, чтобы они прошли весь медосмотр», — рассказал начальник управления организации медпомощи матерям и детям Минздрава Московской области Айдар Саттаров.

В рамках акции обследуют около 500 подмосковных школьников. По словам директора Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаевой, потом будет запущен проект по состоянию здоровья детей школьников. Он затронет состояние здоровья, аллергическую настроенность, часто болеющие дети — это тоже большая проблема для школ. По итогам исследований специалисты составят рекомендации для детских врачей. Это поможет выявлять и предотвращать тяжелые заболевания на ранних стадиях.