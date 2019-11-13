Узнать о поступлении и прикоснуться к истории. День открытых дверей пройдет в МГОУ

День открытых дверей «Вечер в МГОУ» пройдет 16 ноября в Московском государственном областном университете, старейшем вузе Московской области.

В этот день можно будет получить подробную информацию об условиях поступления и обучения в вузе, увидеть яркие выступления творческих коллективов университета, познакомиться с деканами факультетов и задать все интересующие вопросы. День открытых дверей начнется в 15:00.

В МГОУ обучались выдающиеся ученые, спортсмены, актеры, преподаватели. В Демидовском зале университета проходили торжественные балы, на одном из которых, по версии пушкинистов, состоялась романтическая встреча Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

В эту субботу МГОУ распахнет свои двери, чтобы все желающие смогли погрузиться в атмосферу великой истории.

День открытых дверей — традиционное мероприятие для образовательных учреждений, на котором все желающие могут получить подробную консультацию у сотрудников приемной комиссии и узнать об актуальных образовательных программах университета.

Для тех, кто не сможет посетить МГОУ 16 ноября, университет распахнет свои двери позже: 21 декабря, 25 января, 15 февраля, 21 марта, 12 апреля и 16 мая. Зарегистрироваться на любое из мероприятий или на несколько можно по ссылке.