Узнать, где сдать тест на COVID-19, теперь можно онлайн. В Подмосковье появилась интерактивная карта

По новым правилам граждане, которые прибывают из-за границы, обязаны сдать тест на коронавирус. Новая интерактивная карта поможет найти ближайший пункт приема анализов.

«Жители и гости нашего региона имеют возможность узнать, в каких ближайших медицинских учреждениях можно пройти тестирование, а также сразу записаться на исследование в удобное время», — пояснил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что сейчас на карту нанесены 260 больниц и частных клиник региона, в которых можно сделать тест на COVID-19. Карту будут регулярно обновлять и пополнять новыми точками.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля 2020-го и внесением изменений в постановление губернатора Московской области вновь прибывающие в Россию граждане должны будут сдать тест на коронавирус.