Жители Подмосковья смогут узнать в «Яндексе» даты отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся 1 июня. Уточнить графики жители смогут с помощью «Яндекса», специальной интерактивной карты или Telegram-бота.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что теперь достаточно будет в поисковой строке «Яндекса» набрать «отключение горячей воды».

Затем на экране всплывет окно для ввода адреса. После этого можно узнать сроки отключения по выбранному дому.

В новых микрорайонах, где современные тепловые пункты, срок отключения может сокращаться до минимально необходимого Александр Самарин.

В этом году отключения горячей воды не затронут 486 домов Подмосковья.

Отключения будут продолжаться с 1 июня по 31 августа, однако продлятся они не более 14 дней. Задача — уложиться за 10 суток, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.