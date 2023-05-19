Подмосковье 19 мая 2023, 10:39 Узкопрофильные врачи начали проводить консультации в подмосковных ФАПах Пресс-служба Минздрава МО

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Узкопрофильные врачи начали проводить приемы в фельдшерско-акушерских пунктах Подмосковья. В Минздраве Московской области отметили, что теперь у жителей нет необходимости ехать в поликлинику — достаточно обратиться в ФАП по месту жительства.

«Мы выбрали 100 ФАПов, где наши узкопрофильные врачи — кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, врачи УЗИ, врачи общей практики, гинекологи — будут вести прием по утвержденному графику. Также планируется проведение выездных флюорографических обследований», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чтобы записаться на консультацию, необходимо обратиться к фельдшеру, который ведет прием. Ознакомиться с графиком работы специалистов можно на сайте медицинской организации или в самом ФАПе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье достигло плюсового баланса в трудоустройстве врачей. Он добавил, что, когда главные врачи и руководители городских округов работают сообща, результаты превосходят ожидания.

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