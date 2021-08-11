11 августа 2021, 12:19
Новый аппарат УЗИ появился в женской консультации Реутова
Новый аппарат УЗИ установили в женской консультации Реутова. Прибор улучшит исследования для пациенток с гинекологическими заболеваниями и беременных.
Современную технику приобрели для женской консультации в центральной клинической больнице Реутова.
Главный врач учреждения Александр Алексеев рассказал, что аппарат позволит использовать разные режимы сканирования.
Новый прибор дает возможность проводить 3D- и 4D-реконструкцию в реальном времени
Александр Алексеев.
УЗИ-аппарат уже начал работать. Это повысит качество помощи женщинам в Реутове.
Ранее стало известно, что еще 38 аппаратов УЗИ закупили для больниц Подмосковья.