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    11 августа 2021, 12:19

    Новый аппарат УЗИ появился в женской консультации Реутова

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый аппарат УЗИ установили в женской консультации Реутова. Прибор улучшит исследования для пациенток с гинекологическими заболеваниями и беременных.

    Новый аппарат УЗИ появился в женской консультации Реутова | Изображение 1

    Современную технику приобрели для женской консультации в центральной клинической больнице Реутова.

    Главный врач учреждения Александр Алексеев рассказал, что аппарат позволит использовать разные режимы сканирования.

    Новый прибор дает возможность проводить 3D- и 4D-реконструкцию в реальном времени

    Александр Алексеев.

    УЗИ-аппарат уже начал работать. Это повысит качество помощи женщинам в Реутове.

    Ранее стало известно, что еще 38 аппаратов УЗИ закупили для больниц Подмосковья.