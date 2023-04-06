Подмосковье 06 апреля 2023, 11:49 Свыше 10 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за места для установки систем освещения Министерство благоустройства

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Голосование за места размещения систем освещения с 2024–2027 годах стартовало на портале «Добродел». Оно продлится до 1 мая. Свой голос уже отдали более 10 тысячи жителей региона.

Как рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин, освещение установят по проекту «Светлый город».

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«Активное участие граждан в вопросах благоустройства помогает нам выбирать наиболее востребованные участки и территории для проведения работ по преображению наших городов и поселков», — добавил он.

Выбрать участок для установки освещения жители могут на карте. Для этого нужно авторизоваться на портале через «Госуслуги».

Всего благодаря проекту «Светлый город» в Подмосковье провели работы на 3575 объектах за пять лет. Было построено 2,2 тысячи километров линий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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