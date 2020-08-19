Уже 2000 подмосковных первоклассников из многодетных семей получили в подарок портфели

Почти две тысячи подмосковных первоклассников из многодетных семей уже получили в подарок портфели со школьными принадлежностями. Для этого их родители написали заявление в отделении социальной защиты.

В Подмосковье первоклассникам из многодетных семей дарят портфели с канцелярскими принадлежностями. Чтобы его получить, родители должны написать заявление в отделении социальной защиты и приложить справки из школы о зачислении и с места работы, чтобы подтвердить, что доход на одного члена семьи не превышает 13115 рублей.

«На сегодняшний момент уже две тысячи семей получили такие подарки для своих детей. Поэтому прошу всех не затягивать, потому что 1 сентября уже не за горами», — отметила Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

Оформить заявку можно до 20 сентября.

В подарок входит не только сам портфель, но необходимые мелочи: альбом для рисования, цветная бумага, тетрадки, пенал с ручками и карандашами. Всего порядка тридцати предметов. В портфеле есть все то, что пригодится каждому первокласснику.

Подробности — в сюжете канала «360».